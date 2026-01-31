有片｜红磡船P深夜播劲歌惹近20户报警 水警到场喝止 居民斥「黐线」

昨晚（30日）约9时，执法部门接获红磡海逸豪园一带近20名住户报案，指一艘停泊于红磡对开海面的游艇进行「船P」活动，船上播放强劲节奏流行音乐，声浪随海面传播，严重滋扰附近住宅。

灯火通明兼开水下灯 负责人遭口头警告

水警轮接报迅速驶至相关水域，发现涉事游艇灯火通明，并开启水下照明灯，海面映射出耀眼灯光，音乐音量明显超出合理水平。警员随即以扬声器指示船上负责人即时降低音量，并要求到船尾对话，直言音乐已影响附近居民。

船P私人社交聚会 船上约有20人

经初步调查，涉事船只当时正举行私人社交聚会，船上约有20人。负责人在水警劝喻及警告后，随即关掉音响系统，现场回复宁静。警方其后向负责人作出口头警告，事件列作「噪音投诉」跟进。

事件在网上引起讨论，有受影响居民留言指「佢地都玩得好夸张」、「嘈到住30几楼都听到」、「真系黐线㗎」，亦有人表示相关情况「几乎每个月都有」，「越来越离谱」，促请当局严正执法，对违规者作出检控。

警方提醒，根据《噪音管制条例》，任何人在晚上11时至翌日上午7时，在公众地方或邻近地方（包括海面）发出扰人噪音，均属违法，违者可被检控。