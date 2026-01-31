日出康城领都业主收授权票遭恶汉骚扰 警再多拘6男

将军澳日出康城「领都」屋苑因停车场加装电动车充电基础设施及管理费上调，引发争议，周日（25日）业主收集居民授权票时，遭十多名恶汉骚扰，警方翌日（26日）拘捕5男。至周三及周五，警方以涉非法集结罪，再拘捕多6名男子。

该6名男子年龄介乎18至24岁，包括4名非华裔男子及2名外籍男子。消息指，被捕人士中有3名尼泊尔裔、1名印度裔及2名菲律宾籍人士。至今共有10人获准保释候查，须于2月下旬向警方报到，另有1人仍被扣留调查。

日前有人在网上发文，指「街站」有大量不知名的凶恶男士聚集，呼吁领都的街访小心。

有人带同10多名南亚裔男子到场骚扰。网上图片

事件发生于刚过去的周日（25日）晚上约7时，有反对方案的业主在屋苑附近设立「街站」，收集居民授权票，以要求重新讨论充电桩工程及管理费加幅。期间，突然有人带同10多名南亚裔男子到场骚扰及施压，场面一度紧张，警方接报到场了解。

警方其后展开调查，并于翌日（26日）在全港多区采取行动，拘捕5人，年龄介乎15至53岁，涉嫌「非法集结」。被捕人士包括本地电脑工程人员、外籍厨师、学生等，其中一名53岁男子被指属支持业委会一方，另有42岁男子涉嫌协助召集人手。

翻查资料，领都早前成功申请环保署「EV屋苑充电易资助计划」，获批约1,500万元，在屋苑停车场安装电动车充电基础设施。然而由于资助不足以应付整项工程，855个车位业主需按车位分摊费用，每个车位须支付约2.1万元，合共集资约1,800万元，住宅单位业主则毋须分担。

有车位业主质疑工程造价偏高，即使没有充电需要亦被要求缴费，加上屋苑管理费连年上调，连同保安及清洁费用，三年间加幅超过四成，令不少业主大感不满，要求重新讨论。日前更有居民在网上发文，形容「街站」出现「大量不知名的凶恶男士聚集」，呼吁邻居提高警觉。