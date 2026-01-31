天眼直击｜惊悚画面曝光！铁骑士屯门公路掟弯失控 飞出栏边堕桥亡 电单车续溜前数十米 

屯门公路铁骑士堕桥一刻画面曝光。周五（30日）下午约5时半，屯门公路往元朗方向、近青田交汇处，一名30岁男子驾驶电单车期间怀疑失控堕桥，重伤倒卧桥下路中心，救护员接报到场，将事主送往屯门医院抢救，最终不治。根据网上流出的片段，出事前电单车一直沿天桥边缘行驶，驶至一弯位，怀疑失控「自炒」出事。

从影片可见，涉事电单车一直沿天桥行驶，并贴近桥边前进，未有与其他车辆发生碰撞。当驶至一个弯位后，车辆突然出现摇晃，铁骑士不久即被抛出电单车，并很快消失在画面中，估计瞬间堕至桥下，而电单车余势未止，滑行数十米始停下。

相关新闻：屯门公路铁骑士浴血倒卧马路 疑失事飞堕桥底送院不治

警方表示，周五下午5时38分，一名30岁男子驾驶一辆电单车沿青田路往大兴方向行驶，当驶近至灯柱KHM111一右弯位时，怀疑失控翻侧，撞向防撞栏，电单车司机其后从青田路堕下至屯门公路近青田交汇处一行车线。他头部严重受伤，昏迷被送往屯门医院救治，于傍晚6时36分被证实死亡。

新界北总区交通部特别调查队正跟进调查案件，呼吁任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电36613800与调查人员联络。