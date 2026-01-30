海关一连3日机场破3毒案 检$1900万K仔海洛英 3男被捕明提堂

香港海关一连两日（1月29日和30日）在香港国际机场侦破3宗旅客贩运毒品的案件，共检获约9公斤怀疑海洛英及约41公斤怀疑氯胺酮，市值共约1900万元，并拘捕3名男子。海关人员同时亦在其中一名男子的随身行李中检获3支未完税香烟。



首宗案件涉及一名昨日（29日）从泰国曼谷经文莱斯里巴加湾市抵港的31岁男旅客。海关人员清关时，在其寄舱行李内发现该批重约9公斤、估计市值约500万元的怀疑海洛英，遂把该名男子拘捕。

第一宗案件中检获的怀疑海洛英。



第二宗案件中，一名34岁男旅客昨日从德国柏林经卡塔尔多哈飞抵本港。海关人员清关时，在其寄舱行李内发现重约20公斤、估计市值约700万元怀疑氯胺酮，遂把该名男子拘捕。

第二宗案件中检获的怀疑氯胺酮。



第三宗案件中，一名35岁的男旅客今日（30日）从比利时布鲁塞尔飞抵本港。海关人员清关时，在其寄舱行李箱内发现重约21公斤、估计市值约700万元的怀疑氯胺酮，及在其随身行李内发现3支未完税香烟，遂把该名男子拘捕。

第三宗案件中检获的怀疑氯胺酮。



首两宗案件的被捕男子已各被控一项贩运危险药物罪，而第三宗案件的被捕男子亦已被控一项贩运危险药物罪，一项管有未完税香烟和一项未有向海关人员申报的罪名。三宗案件明日（31日）在九龙城裁判法院提堂。