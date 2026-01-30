Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境处联警全港反黑工 35人被捕包括6雇主

更新时间：19:39 2026-01-30 HKT
发布时间：19:39 2026-01-30 HKT

入境处于1月22日至昨日（29日）在全港多区展开反非法劳工行动，包括「曙光行动」以及联同香港警务处执行的「冠军行动」。行动中共拘捕29名怀疑非法劳工及6名涉嫌聘用非法劳工的雇主。

相关新闻 : 年近岁晚家居清洁装修需求增 入境处放蛇拘4黑工

在一项针对家居清洁及装修行业的专项反非法劳工行动中，入境处调查人员发现有人利用社交媒体宣传，声称可来港提供家居清洁或装修服务。调查人员经过情报分析和深入调查后，锁定可疑人士并展开行动，以「放蛇」手法于社交平台上乔装成顾客查询及预订有关服务，其后于非法劳工来港提供服务时将其拘捕。被捕的4名怀疑非法劳工为2男2女，均为内地访客，两人为家务助理，两人为装修工人，年龄介乎32至58岁。

怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片

在其余的反非法劳工行动中，调查人员亦搜查多个目标地点，包括食肆、宾馆及零售店等，共拘捕25名怀疑非法劳工。被捕的怀疑非法劳工为15男10女，年龄介乎20至59岁，当中3名女子持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」），另有1名男人涉嫌行使及管有他人身份证。因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为4男2女，年龄介乎22至61岁。有关涉嫌聘用上述非法劳工的雇主的调查仍然在进行中，不排除有更多人被捕。

怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片

