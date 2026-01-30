乘客戴安全带被困｜ 被指不允许剪安全带 城巴澄清：绝无其事 多项陈述与事实不符

周四（29日）一名中年男子乘搭城巴795X往长沙湾上班，准备落车时却未能解开安全带，最终要消防协助解困。事主其后接受传媒访问时声称，车长向城巴上报事件后，获告知不可剪开安全带。城巴今日（30日）就事件作出澄清，指经过进一步调查，发现多项陈述与事实不符。

城巴指事件发生于早上约10时，城巴一辆往苏屋方向的795X号线巴士接获乘客报告，指其中一条安全带未能解开。车长随即按照既定指引，将巴士停靠在最近的长沙湾昌华街巴士站，并向车务控制中心报告事件。

相关新闻 : 乘客被困安全带｜城巴称锁扣遭锡纸阻碍 疑涉蓄意破坏将报警 运输署要求交报告

城巴：消防仅用4分钟助乘客解困 冷气大部份时间为开启

经核实录音纪录，车务控制中心人员曾询问车长，现场是否有利器可以剪断安全带，车长随即向在场人士确认。由于在场人士均表示没有利器，车长依照车务控制中心指示寻求警方及消防协助。

城巴发言人表示，对于有传言称城巴不允许在突发情况下剪断安全带，澄清该说法绝无其事，又指经查阅车内闭路电视纪录，该名乘客由寻求他人协助，至消防员协助离开座位，时间为约16分钟。消防人员仅用约4分钟便已成功协助该名乘客离开座位。在此期间，巴士车内空调系统大部分时间均为开启状态。

相关新闻 : 巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因

发言人续指，城巴积极跟进安全事故成因，检查后发现涉事安全带的锁扣内部被一张锡纸阻碍正常运作，正循有人蓄意破坏安全带方向调查，并已经报警处理，正配合调查工作。

