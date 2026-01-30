海关再巡全港摊档打击私烟 放蛇拘3名店东店员 有士多试图「阴阳价单」避查

继去年9月和11月后，海关再于昨今两日（1月29日和30日）突击巡查全港各区士多、杂货店、办馆、书簿摊等打击私烟。其间关员「放蛇」，揭发上水、葵涌及柴湾3间士多以低于法定烟草税卖烟，遂拘捕两女一男（37至75岁），包括一名店东及两名店员。海关发现，有店舖明面摆卖已完税香烟，但背地里储存私烟，当顾客询问时才拿出来低价售卖。

相关报道：独家｜私烟批发商「踩过界」闹市开舖牟利 《星岛》放蛇揭阴阳价单避执法

新修订的《应课税品条例》去年9月生效，任何售价低于法定烟草税的香烟，除非证明已课税，否则将被推定为未完税香烟（即私烟）。去年11月《星岛》曾揭发，有烟草零售点店员为防范海关「放蛇」，设下「阴阳价目表」，若遇陌生可疑客人，会以高于烟草税价格售卖香烟，但暗中却以低价售予相熟客人。

海关税收罪案调查科高级调查主任李智伟今日见记者时表示，新例生效后，海关曾于去年9月和11月先后两次执法，在7个私烟销售点拘捕9人。海关一直密切留意市场情况，并加强巡查各区，至近日发现仍有部分零售商以低于烟草税卖烟，因此执法。今次行动中，海关在上水、葵涌及柴湾3间士多共检获约1.3万支未完税香烟，约值5.8万元，应课税值约4.3万元。

相关报道：新例生效半月建功 海关反私烟大巡查拘店主等6人

相关报道：海关全港反私烟巡报摊士多 放蛇拉3人包括店东及售货员

海关于今次行动中，亦在柴湾发现设「阴阳价单」的士多。海关称，该店表面摆卖著已完税香烟，但当顾客询问是否有较便宜香烟时，店员便提供包装没有健康忠告的私烟，并以低于烟草税价钱出售。海关其后搜查店舖，亦在隐蔽位置起出一批同类私烟。

海关呼吁零售商，切勿售卖来历不明香烟。资料图片

海关警告，买卖私烟均属违法，根据新修订的《应课税品条例》，任何人若果管有、处理、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪最高可被判罚港币200万元以及监禁7年。

海关呼吁零售商，切勿售卖来历不明香烟，对于来货价低于烟草税的香烟，必须提高警觉，避免要负上刑责。如市民发现怀疑私烟活动，可以致电24小时热线1828 080、透过专用电邮[email protected]，或填写网上表格举报。