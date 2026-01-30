宏福苑大火｜39岁男用假捐款纪录向库务署申请扣税 涉行使虚假文书被捕

大埔宏福苑去年11月26日发生五级火灾，累计168人死亡，全城哀痛，纷纷捐款助灾民渡过难关，重建家园，讵料近日疑有人向政府部门提交虚假捐款记录，以申请捐款收据作税务扣除，涉款2.5万元。警方经调查后，拘捕一名39岁本地男子。

警方1月15日接获报案，指怀疑有人向相关部门提交虚假捐款记录以申请捐款收据作税务扣除，该记录牵涉的金额为2.5万元。经深入调查后，警方昨日（29日）以涉嫌「行使虚假文书」拘捕一名39岁姓区本地男子，他现正被扣留调查，案件交由深水埗警区刑事调查队第六队跟进。消息指，男子声称自己向「大埔宏福苑援助基金」捐款，之后向库务署提交虚假捐款记录，以申请捐款收据作扣税之用。

翻查资料，市民向「大埔宏福苑援助基金」作出的捐款，会被视为捐赠予政府作慈善用途的认可慈善捐款。捐款人可在有关课税年度申请并获得扣除该捐款，5万元或以下的捐款，若以转帐方式过户至基金户口，可透过捐款记录以作核实，获得税务宽减。

