海关搜筲箕湾迷你仓拘35岁贩毒男 揭猫粮包装掩饰$160万氯胺酮

海关昨日（1月29日）在筲箕湾打击毒品，其间截查一名35岁可疑男子，在其环保袋发现1.1公斤氯胺酮。其后关员将男子拘捕，并押至其迷你仓储存柜搜证，再起出3.5公斤氯胺酮。涉案氯胺酮共约值160万元，毒贩用猫粮包装作掩饰。疑犯报称装修工人，将被控两项贩运危险药物，案件明日（1月31日）在东区裁判法院提堂。

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈达川提到，毒贩利用市区频密人流、迷你仓保安严密及24小时营运特性，以掩饰不法行动。另据悉，相关毒品仓库营运少于3个月，疑犯负责派货，收取了数千元报酬，毒品主要供应附近区域市场。海关强调，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚500万元及终身监禁，市民切勿以身试法。