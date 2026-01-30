海关搜筲箕湾迷你仓拘35岁贩毒男 揭猫粮包装掩饰$160万氯胺酮
更新时间：16:30 2026-01-30 HKT
发布时间：16:30 2026-01-30 HKT
发布时间：16:30 2026-01-30 HKT
海关昨日（1月29日）在筲箕湾打击毒品，其间截查一名35岁可疑男子，在其环保袋发现1.1公斤氯胺酮。其后关员将男子拘捕，并押至其迷你仓储存柜搜证，再起出3.5公斤氯胺酮。涉案氯胺酮共约值160万元，毒贩用猫粮包装作掩饰。疑犯报称装修工人，将被控两项贩运危险药物，案件明日（1月31日）在东区裁判法院提堂。
海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈达川提到，毒贩利用市区频密人流、迷你仓保安严密及24小时营运特性，以掩饰不法行动。另据悉，相关毒品仓库营运少于3个月，疑犯负责派货，收取了数千元报酬，毒品主要供应附近区域市场。海关强调，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚500万元及终身监禁，市民切勿以身试法。
最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
2026-01-29 17:13 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
2026-01-29 12:08 HKT