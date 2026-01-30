Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「网络安全精英嘉许计划2025」颁奖典礼 周一鸣：网络安全界的专才是重要力量

警方今日(30日)举办「网络安全精英嘉许计划 2025」颁奖典礼，向64名得奖者及19间机构获颁发奖项，表扬他们在网络安全方面的卓越成就。

警务处处长周一鸣致辞时表示，随着科技迅速发展，网络安全不仅是资讯科技层面的议题，而是直接关乎社会运作、经济发展，以至国家安全的重要课题。稳健、可靠及具高度韧性的网络安全环境，是支撑创新科技、智慧城市及数字经济可持续发展的根本条件。网络安全界的专才正是推动香港在这关键领域持续精进、稳步前行的重要力量。

他指出，「网络安全精英嘉许计划」自二○一六年推出至今踏入第五届，一直秉持专业导向及卓越标准，致力凝聚不同行业的网络安全人才，促进经验交流、知识共享及跨界合作，以提升香港整体的网络防御能力与专业水平。他感谢各方对计划的支持及认同，强调只要政府、业界及专业社群继续同心协力，香港的网络安全发展必将持续向前。

嘉许计划由香港警务处网络安全及科技罪案调查科主办，数字政策办公室政府电脑保安事故协调中心和香港生产力促进局香港网络安全事故协调中心协办。本届反应踊跃，提名数目创新高，共收到来自140间机构，共219 项提名。经评审后，大会颁发64个个人奖项予来自不同专业界别的得奖者，表彰他们在网络安全领域的卓越表现与持续贡献。

除个人奖项外，本届嘉许计划亦设立四个机构奖项类别，合共颁发19个机构奖项，包括「网络安全核心伙伴大奖」、「网络防御策略协作大奖」、「网络安全卓越贡献大奖」及「网络安全国际贡献大奖」，以表扬机构在支援执法部门、推动公私营协作，促进跨机构及跨地域合作，以及提升香港整体网络安全防御韧性方面的持续投入与实质成果。

今日的典礼上亦举行第二届「网络安全特别行动小组」委任仪式。行动小组由警务处牵头，于二○二四年成立。今年小组规模进一步扩大，汇集共12家具领导地位的本地及国际网络安全机构。新一届小组将透过更迅速、深入的情报交流与专业协作，以及提供培训、宣传协作及网络安全服务，持续强化香港应对网络威胁的联防能力，并将合作成果转化为更强大的整体网络安全防御韧性。

出席活动的主礼嘉宾还包括保安局副局长卓孝业、创新科技及工业局副局长张曼莉、警务处副处长(行动)叶云龙、数字政策办公室副数字政策专员(数字基建)张宜伟、保安局关键基础设施(电脑系统安全)专员陈永安，以及香港生产力促进局首席数码总监黎少斌。

 

