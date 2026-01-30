假冒水务署钓鱼短讯不绝 月内逾50宗涉78万元 有中年汉一日失$8万

水务署去年12月已呼吁市民慎防「追水费」钓鱼短讯，然而仍持续有人受骗。警方表示本月至今（1月30日）接获近140宗钓鱼短讯举报，损失逾940万港元，其中涉及假冒水务署骗案占超过4成（即约56宗），涉款逾78万港元，其中一名56岁男受害人上当，一日时间损失逾8万元。

相关报道：骗徒冒充水务署发「追水费」钓鱼短讯 署方报警吁市民慎防

警方表示，本月接获涉及假冒水务署骗案，占整体钓鱼短讯骗案过4成。守网者FB

警方在「守网者」社交专页表示，一名56岁男子近日收到假冒水务署发出「缴交逾期水费」短讯。他未有怀疑，随即点击短讯内钓鱼连结，并填写信用卡资料缴费。其后受害男子收到银行通知，指其户口有一笔未经授权转账，才惊觉受骗，最终一日内损失超过8万港元。

警方提醒市民，水务署已加入通讯办「短讯发送人登记制」，发送人开首为「#」号才为官方所发。如市民收到任何可疑短讯，应主动向官方查证，同时善用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，输入可疑网址或连结，评估诈骗风险。

水务署去年12月已呼吁市民慎防「追水费」钓鱼短讯。资料图片