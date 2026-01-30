Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

假冒水务署钓鱼短讯不绝 月内逾50宗涉78万元 有中年汉一日失$8万

突发
更新时间：15:09 2026-01-30 HKT
发布时间：15:09 2026-01-30 HKT

水务署去年12月已呼吁市民慎防「追水费」钓鱼短讯，然而仍持续有人受骗。警方表示本月至今（1月30日）接获近140宗钓鱼短讯举报，损失逾940万港元，其中涉及假冒水务署骗案占超过4成（即约56宗），涉款逾78万港元，其中一名56岁男受害人上当，一日时间损失逾8万元。

相关报道：骗徒冒充水务署发「追水费」钓鱼短讯 署方报警吁市民慎防

警方表示，本月接获涉及假冒水务署骗案，占整体钓鱼短讯骗案过4成。守网者FB
警方表示，本月接获涉及假冒水务署骗案，占整体钓鱼短讯骗案过4成。守网者FB

警方在「守网者」社交专页表示，一名56岁男子近日收到假冒水务署发出「缴交逾期水费」短讯。他未有怀疑，随即点击短讯内钓鱼连结，并填写信用卡资料缴费。其后受害男子收到银行通知，指其户口有一笔未经授权转账，才惊觉受骗，最终一日内损失超过8万港元。

警方提醒市民，水务署已加入通讯办「短讯发送人登记制」，发送人开首为「#」号才为官方所发。如市民收到任何可疑短讯，应主动向官方查证，同时善用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，输入可疑网址或连结，评估诈骗风险。

水务署去年12月已呼吁市民慎防「追水费」钓鱼短讯。资料图片
水务署去年12月已呼吁市民慎防「追水费」钓鱼短讯。资料图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
23小时前
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
01:29
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
股市
39分钟前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
7小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
巴士安全带︱消息：考虑暂缓或修例 甚至撤回条例 陈美宝下午见记者交代安排
02:47
巴士安全带︱陈美宝承认法律条文有不足 会删除相关条文 完善后再提交立法会
社会
7分钟前
00:57
上环找换店外两日籍男被抢5800万日圆 消息：疑犯在机场被捕
突发
53分钟前
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
6小时前
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
02:47
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
社会
5小时前