24岁青年离家失踪3日 救援人员登自杀崖搜索
更新时间：13:41 2026-01-30 HKT
一名24岁男子，本周二（27日）离家后与家人失联，家人于翌日报警。今日（30日）早上11时23分，警方、消防员及民安队在清水湾飞霞路集合，登往自杀崖找寻其踪影。政府飞行服务队直升机亦加入协助搜索。
失踪青年姓黄，与家人同住大埔区，据了解，黄男于1月27日离开大埔住所后便失踪，其父于28日报警求助。据悉，黄男有自杀倾向。
