珍惜生命│24岁青年离家失踪3日 救援人员登自杀崖寻回尸体

突发
更新时间：13:41 2026-01-30 HKT
发布时间：13:41 2026-01-30 HKT

一名24岁男子，本周二（27日）离家后与家人失联，家人于翌日报警。今日（30日）早上11时23分，警方、消防员及民安队在清水湾飞霞路集合，登往自杀崖找寻其踪影。政府飞行服务队直升机亦加入协助搜索。最终救援人员在今下午约2时半，在自杀崖寻回失踪青年的尸体。

失踪青年姓黄，与家人同住大埔区，据了解，黄男于1月27日离开大埔住所后便失踪，其父于28日报警求助。据悉，黄男有自杀倾向。 

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

