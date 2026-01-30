上环两男遭当街劫走逾5千万日圆 警追缉两匪

上环德辅道中272-284号一商业中心对开，今（30日）早上9时47分，有兑换店职员报案，目睹两名男子被两贼人打劫，抢走一笔现金。警员到场调查，两名日本籍事主报称被劫去5800万日圆，相等约250万港元。现场消息称，两贼由的士落车，打劫后跳上一部私家车逃走。警员正在场调查事件。