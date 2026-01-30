屯门疑连环纵火案 宝塘下、和田邨两小时内共11车焚毁黑烟冲天

屯门今日清晨接连发生两宗火警，其中一宗涉及多辆私家车猛烈焚烧，黑烟直冲半空，场面惊心，幸两宗事件均未造成人命伤亡。

宝塘下露天车场8车陷火海

今日（30日）早上6时33分，警方及消防接获多宗报案，指屯门塘亨路宝塘下、近和田邨一个露天停车场有多辆私家车起火，火势猛烈，现场冒出大量浓烟，期间更一度传出爆炸声。消防随即派出一条喉及一队烟帽队展开扑救。

据了解，火警至少殃及7辆私家车、1辆电单车，另有3辆单车及1辆手推车被波及，约10名市民自行疏散至安全位置。火势于早上7时15分左右被救熄，事件中无人受伤，惟多辆车辆严重焚毁。消防正调查起火原因，初步认为有可疑。

和田邨3电单车疑遭纵火

而在较早前的凌晨5时左右，与宝塘下相距不远的和田邨亦发生另一宗怀疑纵火案。消防接报指和彩楼对开位置有电单车起火，消防人员赶抵后迅速将火救熄，惟现场有3辆电单车被焚毁，另有一部手推车和一部单车被波及，幸无人受伤。

消防经初步调查后，案件已交由警方跟进。警方不排除两宗火警存在关联，正展开进一步调查。