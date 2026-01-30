Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联合行动打击非法逗留及黑工  红磡九龙城共拘16人

更新时间：02:50 2026-01-30 HKT
发布时间：02:50 2026-01-30 HKT

九龙城警区特别职务队、军装巡逻小队及特遣队联同相关部门，根据线报及经深入调查后，今日（29日）展开代号「冠军」（CHAMPION）行动，打击非法入境者及非法劳工。

行动中，人员于九龙城区及红磡区共拘捕16人，包括一名内地男子、十三名内地女子、一名外籍男子及一名外籍女子，年龄介乎32至62岁，涉嫌「违反逗留条件」、「逾期居留」及「非法入境」。所有被捕人现正被扣留调查，稍后将交由相关部门跟进。

警方强调，九龙城警区致力打击区内非法入境者及非法劳工等非法活动，并与相关部门和持份者合作搜集情报，在不同地点采取突击或联合行动。

