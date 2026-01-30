Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新田32岁男藏$270万冰毒被捕 明日提堂

突发
更新时间：02:42 2026-01-30 HKT
发布时间：02:42 2026-01-30 HKT

毒品调查科人员昨日（29日）于落马洲展开反毒品行动。行动中，人员在新田拘捕一名32岁姓李本地男子，涉嫌「贩运危险药物」，并于其村屋及私家车上检获合共约五公斤思疑冰毒，市值约270万元。

被捕人现正被扣留调查，稍后将会被暂控两项「贩运危险药物」罪，案件将于明天（31日）上午在沙田裁判法院提堂。

警方重申，贩运危险药物属严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可被判处罚款五百万元及终身监禁，市民切勿以身试法。

