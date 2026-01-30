旺角运动服装店女顾客试衫惊遭两度打开布帘  报警指男职员直闯无道歉

旺角一间连锁运动服装店爆出试身室私隐争议。一名21岁女大学生日前在旺角朗豪坊一间连锁运动服装分店试穿裤子期间，先后遭其他男顾客及男职员拉开女试身室布帘，当中一次更在事主已褪下裤子至脚踝时发生，令她大受惊吓及感到被冒犯。事主向店方投诉不果，其后报警求助，事件在网上曝光后引起广泛关注。

事主在社交平台发文指，事发于本周三（28日），她在女试身室试衫期间，先被两名操普通话的男顾客突然拉开门帘闯入，其后她走出理论，却感觉遭男职员及顾客「围住望」，如被催促离开。其后她返回试身室换回衣物，并已将布帘扣好，惟该名男职员竟再次将布帘扯开，当时她正除裤，令她感到十分惊吓和难堪。

女事主其后再更新帖文，指曾拉开布帘的男职员翌日仍如常上班，并标记涉事店舖公开追问事件如何处理。Threads截图

事主批评，该名男职员明知有人正在试衫，仍直接掀帘，「想问下你有咩居心，明知我系(喺)入面试紧衫，直接打开𥄫野(嘢)劲猖狂」，她更指男职员事后未作任何道歉便离开，「一句唔好意思都冇就咁走左(咗)」。女事主即场向分店经理投诉，但对方仅表示「唔好意思会train(训练)吓啲员工」，其后态度更被指嚣张，「劲串咁话返我哋转头，又渴(喝)我哋走，好似我做错咁」，令她感到委屈，最终选择离店并报警。

警列「纠纷」处理

警方证实，于当日下午约6时05分接获21岁女子报案，涉及一名约20岁男职员。人员到场调查后，女事主表示会循客户服务途径跟进，案件暂列作「纠纷」处理。

事件曝光后引起网民热议，不少人批评涉事店舖处理手法欠妥，质疑试身室仅以布帘遮掩，私隐保障不足，亦有人质疑掀帘行为是否「博懵偷看」，促事主向品牌总部投诉。

女事主其后再更新帖文，指曾拉开布帘的男职员翌日仍如常上班，并标记涉事店舖公开追问事件如何处理，再次引发网民不满，要求品牌正面回应及交代跟进安排。