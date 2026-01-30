Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警联入境处新界多区扫黄及反黑工 共拘35人包括29内地男女

突发
更新时间：01:40 2026-01-30 HKT
发布时间：01:40 2026-01-30 HKT

新界南总区机动部队与葵青、荃湾、沙田、大屿山及机场警区，联同入境事务处，昨日（29日）进行代号「冠军」(CHAMPION)及「岭马」(LANDMASTER) 的反非法劳工及扫黄联合行动，突击搜查区内多个罪案黑点。

行动中，人员共拘捕35人，包括四名本地男子、一名泰国籍男子、十三名内地男子、十六名内地女子及一名菲律宾籍女子，年龄介乎20至69岁，分别涉嫌「违反逗留条件」、「协助及教唆他人违反逗留条件」、「行使伪造文件」、「使用他人身分证」、「逾期居留人士接受雇佣工作」、「盗窃罪」及「雇用不可合法受雇的人」。

当中，新界南总区机动部队人员和荃湾警区特别职务队联同入境事务处人员于荃湾市中心一带进行扫黄行动，拘捕13名内地女子怀疑进行卖淫活动，涉嫌「违反逗留条件」。

所有被捕人现正被扣留调查，并将由警务处及相关部门作出跟进。

 

