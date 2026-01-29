Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私房菜霸王餐｜逾70食客捧场 老板亲自招待一脚踢：多谢大家互相帮助

更新时间：22:47 2026-01-29 HKT
发布时间：22:47 2026-01-29 HKT

观塘一间私房菜因「60人霸王餐」而报警，老板无奈于网上发文讲述事件，又为免浪费食材，以$180蚀本价呼吁网民「一齐食咗佢」，最终引来多人响应。《星岛头条》晚上到场视察，见到场内座无虚席，多达70人捧场。老板姚先生更亲力亲为招待客人，又开咪感激各位踊跃支持，赢得多人拍手鼓励。

记者现场所见，老板姚先生忙得「一脚踢」，不断在店内穿梭送餐上菜，又向食客询问是否「啱唔啱口味」，其间老板开咪感谢各位出席的客人，又讲述事件的始末，指自己从未经历过霸王餐事件，但透过今次终证明人间有情，「虽然有时天道好残酷，但多谢大家互相帮助」。

姚先生向记者表示，昨日在社交平台公开事件，原本只预留40分餐，惟得到一班网民力撑，最终有超过70人到场，「本身今日唔够人手，但有好多朋友话嚟撑场，咁都照继续，最后突咗一围，我要即刻去街市买食材」。姚先生坦言，他经营的私房菜只做预约，昨日理应收取580元一位，虽然网民热烈支持，但他指仍要蚀钱，「有啲食材唔留得，好似㖊日6条大星斑，我用100蚊一条卖畀员工，之后今日再买返」。

对于今次「60人霸王餐」，姚先生认为经一事长一智，以后会更小心，一定会收妥订金，同时他亦希望大家支持本地饮食业，「佢唔系骗子，唔系有心呃，但无语问苍天，有啲难过点解要搞到咁，点解会堕入骗局无晒钱」。

食客黄先生表示，自己过去也留意到这间私房菜，但一直未有时间光顾，刚好昨日在社交平台看到相关消息后，便与家人报名用膳，直言价钱十分相宜。被问及对弃单顾客看法，黄先生坦言涉事顾客精神有异，认为对方并非故意弃单，对此谅解。

