尖沙咀男司机撞警逃逸 事隔一周终落网 女友母亲同涉协助罪犯被捕

尖沙咀山林道及弥敦道交界，上周三（1月21日）有司机狂乱驾驶，撞到两名警员后绝尘而去。至今日（1月29日）表示经深入调查后，周二（1月27日）红磡一个单位内，拘捕涉案28岁姓刘男司机。警方也在单位内发现刘男的30岁女朋友，她涉嫌协助罪犯被捕。此外，警方周三（1月28日）亦在落马洲拘捕刘男的68岁母亲，同涉协助罪犯。

目前，刘男已被暂控一项狂乱驾驶罪、一项袭击警务人员罪及一项拒捕罪，女友则被暂控一项协助罪犯罪，案件将于明日（1月30日）在九龙城裁判法院提堂。至于刘母则已获准保释候查，须于2月下旬向警方报到。

案件将于明日（1月30日）在九龙城裁判法院提堂。资料图片

案发于上周三晚上11时半左右，西九龙总区交通部人员在山林道及弥敦道交界，发现一辆私家车形迹可疑，上前截查时，刘男拒绝合作并驾车逃去。事件中2名男警务人员受伤，清醒送院治理。案件由油尖警区刑事调查队跟进。

警方跟进调查期间，发现刘男曾进入观塘宏泰道一工厦单位。警方到单位调查时，检获少量怀疑可卡因。该单位的一名39岁女负责人早前涉嫌协助罪犯及管有危险药物被捕，她亦获准保释候查，须于2月中旬向警方报到。

案件由油尖警区刑事调查队跟进。资料图片