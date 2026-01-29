Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场海关拘3男女 检各类毒品包括$420万大麻 涉大马贩毒来港

突发
更新时间：23:31 2026-01-29 HKT
发布时间：23:31 2026-01-29 HKT

香港海关昨日（1月28日）在香港国际机场侦破一宗贩毒案件，检获约21公斤怀疑大麻花、约2克怀疑冰毒及数粒怀疑硝甲西泮，估计市值约420万元，并拘捕3名男女。

一名42岁男旅客昨日从马来西亚吉隆坡经新加坡飞抵本港。海关人员替他清关时，在其寄舱行李内发现约4公斤伪装成食品的怀疑大麻花，遂把该名男子拘捕，并在其身上再发现约2克怀疑冰毒及数粒怀疑硝甲西泮。

经跟进调查后，海关人员昨日再于香港国际机场拘捕一名33岁怀疑涉案女子及一名34岁怀疑涉案男子，并在该名女子的行李中再检获约17公斤怀疑大麻花。

首名被捕人士已被控以两项贩运危险药物罪，而另外两名被捕人士则共同被控以一项贩运危险药物罪，案件将于明日（1月30日）在西九龙裁判法院提堂。

海关会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。此外，市民亦要避免将个人资料或地址交予他人以作收取包裹或货物用途。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
11小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
2小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
13小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
7小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
6小时前
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
6小时前
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
7小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
11小时前