机场海关拘3男女 检各类毒品包括$420万大麻 涉大马贩毒来港

香港海关昨日（1月28日）在香港国际机场侦破一宗贩毒案件，检获约21公斤怀疑大麻花、约2克怀疑冰毒及数粒怀疑硝甲西泮，估计市值约420万元，并拘捕3名男女。

一名42岁男旅客昨日从马来西亚吉隆坡经新加坡飞抵本港。海关人员替他清关时，在其寄舱行李内发现约4公斤伪装成食品的怀疑大麻花，遂把该名男子拘捕，并在其身上再发现约2克怀疑冰毒及数粒怀疑硝甲西泮。

经跟进调查后，海关人员昨日再于香港国际机场拘捕一名33岁怀疑涉案女子及一名34岁怀疑涉案男子，并在该名女子的行李中再检获约17公斤怀疑大麻花。

首名被捕人士已被控以两项贩运危险药物罪，而另外两名被捕人士则共同被控以一项贩运危险药物罪，案件将于明日（1月30日）在西九龙裁判法院提堂。

海关会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。此外，市民亦要避免将个人资料或地址交予他人以作收取包裹或货物用途。