咸田湾现腐烂鲸尸｜渔护署：相信属须鲸并非本地物种 从外海飘流到港

一具鲸鱼尸体被大浪冲上西贡大浪咸田湾沙滩，鲸身严重腐烂发臭。渔护署今日（29日）早上接获1823转介，随即联同香港海洋公园和香港海洋公园保育基金人员前往现场进行调查，初步估计死亡鲸鱼并非本地物种，相信属于须鲸（Baleen whale），已死亡一段时间，是从外海随水飘流至该水域。

渔护署：市民避免前往以免妨碍尸体弃置工作

渔护署表示，初步检视显示，鲸鱼尸体全长约11米，因严重腐烂，无法进一步解剖以确定死因。工作人员正尽快进行尸体弃置及现场清理工作，预计明日（30日）完成，呼吁市民避免前往该处，以免妨碍尸体弃置工作并造成危险。

渔护署人员已围封现场进行调查。



渔护署又指该条死亡鲸鱼并非本地物种，初步估计其属于须鲸（Baleen whale），其尸体腐烂程度，估计已死亡一段时间，相信是从外海随水飘流至该水域。



根据纪录，须鲸的分布几乎遍及全球海洋，不同品种的主要生活水域各有不同。须鲸通常在夏季前往高纬度寒冷海域如北极或南极周边觅食；冬季则会迁徙到较温暖的低纬度或热带海域进行繁殖与育幼活动。