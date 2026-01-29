Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

咸田湾现腐烂鲸尸｜渔护署：相信属须鲸并非本地物种 从外海飘流到港

突发
更新时间：22:14 2026-01-29 HKT
发布时间：22:14 2026-01-29 HKT

一具鲸鱼尸体被大浪冲上西贡大浪咸田湾沙滩，鲸身严重腐烂发臭。渔护署今日（29日）早上接获1823转介，随即联同香港海洋公园和香港海洋公园保育基金人员前往现场进行调查，初步估计死亡鲸鱼并非本地物种，相信属于须鲸（Baleen whale），已死亡一段时间，是从外海随水飘流至该水域。

相关新闻 : 露营胜地西贡咸田湾惊现腐烂鲸尸 内地行山客：一半沙滩是臭的

渔护署：市民避免前往以免妨碍尸体弃置工作

渔护署表示，初步检视显示，鲸鱼尸体全长约11米，因严重腐烂，无法进一步解剖以确定死因。工作人员正尽快进行尸体弃置及现场清理工作，预计明日（30日）完成，呼吁市民避免前往该处，以免妨碍尸体弃置工作并造成危险。

渔护署人员已围封现场进行调查。
渔护署人员已围封现场进行调查。

 
渔护署又指该条死亡鲸鱼并非本地物种，初步估计其属于须鲸（Baleen whale），其尸体腐烂程度，估计已死亡一段时间，相信是从外海随水飘流至该水域。
 
根据纪录，须鲸的分布几乎遍及全球海洋，不同品种的主要生活水域各有不同。须鲸通常在夏季前往高纬度寒冷海域如北极或南极周边觅食；冬季则会迁徙到较温暖的低纬度或热带海域进行繁殖与育幼活动。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
11小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
2小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
13小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
7小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
6小时前
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
6小时前
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
7小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
11小时前