警拘5男涉全港27宗「猜猜我是谁」 涉款达$226万 2骨干为内地人

突发
更新时间：20:42 2026-01-29 HKT
发布时间：20:42 2026-01-29 HKT

「猜猜我是谁」电话骗案停不了！警方拘捕5名男子，涉及全港27宗「猜猜我是谁」骗案，骗款达226万元，最大损失的案件金额高达60万，受害人为72岁长者。被捕男子中，其中2名内地男为犯罪集团骨干成员，负责操控和监察收钱过程，其余3人为收取骗款的傀儡。

深水埗警区刑事部针对区内「猜猜我是谁」电话骗案作分析，经深入调查，锁定一个涉及全港各区电话骗案的犯罪集团。 警方于本月内展开一连串执法行动，分别于1月13日、16日以及28日展开拘捕行动，于深水埗区及将军澳区以涉嫌「串谋欺诈」罪拘捕5名电骗集团成员。

深水埗警区重案组高级督察梁伟轩讲述案件。
被捕5人包括3名持双程证内地男子以及2名持香港身份证男子，年龄介乎17至44岁，其中2名持双程证的内地男子为集团骨干成员，负责操控和监察收钱过程，另外3人为负责向受害人收取骗款的傀儡，他们为「揾快钱」透过网上求职，被犯罪集团招揽行骗。

警方指被捕人士共牵涉27宗发生于全港的「猜猜我是谁」骗案，案中受害人年龄介乎65至95岁，分别收到骗徒电话假扮家人，并以各种理由要求受害人交出金钱，涉款达约226万元，最大损失的案件金额高达60万，受害人为72岁长者，他收到骗徒来电，对方讹称为其女婿，因刑事案件被拘捕需要保释。

深水埗警区重案组高级督察梁伟轩指，其中3名被捕人早前已被暂控「串谋欺诈罪」，并已提堂，而其余2名被捕人现正被扣留调查。

