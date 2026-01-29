两内地汉偷遍全港涉17宗「打荷包」案被捕 其中一人为非法入境者

警方于本月接获多人报案，指途经香港仔一带时，怀疑其手袋或背包遭人打开，袋内银包、信用卡及现金等财物被盗。西区警区重案组人员经深入调查及分析大量闭路电视片段后，于1月14日至28日采取行动，以涉嫌扒窃拘捕2名年龄分别37至49岁的内地男子。



调查显示，该两名被捕男子怀疑与全港多区17宗扒窃案有关，涉款约9万元。该名37岁被捕男子为非法入境者，他将被暂控6项「盗窃」罪及1项「未经准许而入境及留下」罪，案件将于明日（30日）上午在东区法院提堂。该名49岁被捕男子已被控一项「盗窃」罪，案件已于1月18日在东区法院提堂。

警方拘捕两名内地男子。警方提供

警方展示证物。警方提供

警方展示证物。警方提供



警方呼吁市民提防扒手，特别在人多挤迫的地方，例如乘搭公共交通工具时，要格外小心财物及个人随身物品，以免贼人有机可乘，同时呼吁市民务必提高警觉，警方将全力加强冬防巡逻及执法，以保障市民安全。市民应积极采取以下防罪措施，与警方携手防范罪案：



1. 妥善保管财物：外出时将手袋或背包置于身前视线范围，确保拉链或扣具紧闭，避免将贵重物品（如银包、手机）放在外侧或容易被接触的位置。



2. 加强家居防盗：离家时切记锁好门窗。



3. 谨慎处理现金与支付工具：避免携带大量现金，并将银行卡与身份证件分开存放。如不幸遗失财物，应立即报警并尽快暂停相关电子支付功能。



4. 保持环境警觉：在人多挤迫的场所（如市集、车站、节庆活动地点）尤其要留意随身物品，对刻意靠近或制造推挤的可疑人物提高戒备。