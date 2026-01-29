海关举办香烟完税标签制度宣讲会 约180名业界代表踊跃出席

香港海关今日（1月29日）于海关总部大楼举行「完税标签制度」宣讲会，向烟草业界全面介绍制度的最新进展及未来安排。会议吸引约180名业界代表踊跃出席，包括烟草制造商、进出口商、保税仓营运商、物流、零售商及报贩代表。

海关于会上详细介绍于本年初已顺利完成的先导计划成果，同时阐述了制度的整体框架及运作细节，涵盖由生产至销售的完整供应链流程。

在是次宣讲会后，海关亦与报贩代表进行会面，专项地为报贩业界介绍完税标签制度。海关强调现有的销售模式并不会因完税标签制度而改变，海关亦一直鼓励业界从可信赖的供应商购买香烟。

香港海关将继续举办更多同类型的交流活动并持续宣传工作，务求在制度实施前，充分凝聚共识，确保制度顺利推行。

海关计划于今年第四季实施首阶段的完税标签制度并于2027年第2季全面推行有关制度，期望有效区分已完税和未完税香烟，打击「白牌烟」。

