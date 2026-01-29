警方联同艺人推广道路安全 吁行人避「三害」用「四宝」

香港警务处交通总部于2026年1月29日，在柴湾地铁站附近举行道路安全宣传活动，联同一众艺人包括向海岚、谢雪心、邵珮诗、王殷廷及李霖恩，向市民尤其是长者灌输安全过路的资讯。

根据统计，2025年第四季度，全港共有14名长者行人在交通意外中不幸身亡，较2024年同期录得的9人上升55%。分析显示，这些意外的主要成因包括冲红灯、摄车罅，以及忽视汽车盲点。

随著农历新年将至，市民出行频率将大幅增加，从而提升行人交通意外的风险。有见及此，警务处于2026年1月26日起，在全港各区展开为期两周的行人安全宣传教育活动。活动旨在强化市民、特别是长者的道路安全意识，让他们认识过马路的「三害」（冲红灯、摄车罅及忽视汽车盲点），并鼓励使用「行人四宝」（交通灯过路处、斑马线、行人天桥及隧道）安全过路，从而减少交通意外的发生。