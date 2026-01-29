Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乘客被困安全带｜城巴称锁扣遭锡纸阻碍 疑涉蓄意破坏将报警 运输署要求交报告

突发
更新时间：20:19 2026-01-29 HKT
发布时间：18:40 2026-01-29 HKT

城巴一名男乘客今日（29日）搭车前往长沙湾，惟安全带锁扣怀疑故障，导致他被困逾45分钟，最终要消防到场协助解困。城巴早前表示将检查涉事安全带，调查故障原因。至傍晚城巴更新，表示今日下午进一步检查涉事安全带后，发现锁扣内部被一张锡纸阻碍正常运作，正循有人蓄意破坏安全带方向调查，公司将报警处理。

运输署表示，今日接获专营巴士营办商报告一宗乘客座位安全带怀疑被干扰导致失灵的个案，乘客需在协助下解开安全带。署方非常关注事件，已要求营办商就个案提交报告，严肃跟进。

署方指，一直密切留意佩戴安全带新规定的实施情况，聆听乘客在不同情况佩戴安全带的意见。署方已清晰要求专营巴士营办商，除持续推行乘客需佩戴安全带的宣传外，亦必须做好日常安全带的检查、清洁和维护工作，确保所有安全带安装妥当及运作正常。

据了解，一名40岁男乘客今早约11时许，乘坐城巴往苏屋邨方向，途经长沙湾道准备下车时，发现座位安全带卡住无法松绑，司机停车协助期间关掉空调，导致乘客感到不适。司机最终报警处理，警方、消防及救护员到场后，由消防员协助解除安全带，乘客因身体不适被送往明爱医院治理。

相关报道：巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
10小时前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
8小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
4小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
商业创科
2小时前
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
2026-01-28 18:15 HKT
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
影视圈
11小时前
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
4小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
3小时前