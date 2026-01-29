乘客被困安全带｜城巴称锁扣遭锡纸阻碍 疑涉蓄意破坏将报警 运输署要求交报告
发布时间：18:40 2026-01-29 HKT
城巴一名男乘客今日（29日）搭车前往长沙湾，惟安全带锁扣怀疑故障，导致他被困逾45分钟，最终要消防到场协助解困。城巴早前表示将检查涉事安全带，调查故障原因。至傍晚城巴更新，表示今日下午进一步检查涉事安全带后，发现锁扣内部被一张锡纸阻碍正常运作，正循有人蓄意破坏安全带方向调查，公司将报警处理。
运输署表示，今日接获专营巴士营办商报告一宗乘客座位安全带怀疑被干扰导致失灵的个案，乘客需在协助下解开安全带。署方非常关注事件，已要求营办商就个案提交报告，严肃跟进。
署方指，一直密切留意佩戴安全带新规定的实施情况，聆听乘客在不同情况佩戴安全带的意见。署方已清晰要求专营巴士营办商，除持续推行乘客需佩戴安全带的宣传外，亦必须做好日常安全带的检查、清洁和维护工作，确保所有安全带安装妥当及运作正常。
据了解，一名40岁男乘客今早约11时许，乘坐城巴往苏屋邨方向，途经长沙湾道准备下车时，发现座位安全带卡住无法松绑，司机停车协助期间关掉空调，导致乘客感到不适。司机最终报警处理，警方、消防及救护员到场后，由消防员协助解除安全带，乘客因身体不适被送往明爱医院治理。
