乘客被困安全带｜城巴称锁扣遭锡纸阻碍 疑涉蓄意破坏将报警

城巴一名男乘客今日（29日）搭车前往长沙湾，惟安全带锁扣怀疑故障，导致他被困逾45分钟，最终要消防到场协助解困。城巴早前表示将检查涉事安全带，调查故障原因。至傍晚城巴更新，表示今日下午进一步检查涉事安全带后，发现锁扣内部被一张锡纸阻碍正常运作，正循有人蓄意破坏安全带方向调查，公司将报警处理。

据了解，一名40岁男乘客今早约11时许，乘坐城巴往苏屋邨方向，途经长沙湾道准备下车时，发现座位安全带卡住无法松绑，司机停车协助期间关掉空调，导致乘客感到不适。司机最终报警处理，警方、消防及救护员到场后，由消防员协助解除安全带，乘客因身体不适被送往明爱医院治理。

相关报道：男乘客搭巴士戴安全带 无法解开被困逾45分钟 城巴致歉：将调查故障原因