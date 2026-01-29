乘客被困安全带｜城巴称锁扣遭锡纸阻碍 疑涉蓄意破坏将报警
更新时间：18:40 2026-01-29 HKT
发布时间：18:40 2026-01-29 HKT
发布时间：18:40 2026-01-29 HKT
城巴一名男乘客今日（29日）搭车前往长沙湾，惟安全带锁扣怀疑故障，导致他被困逾45分钟，最终要消防到场协助解困。城巴早前表示将检查涉事安全带，调查故障原因。至傍晚城巴更新，表示今日下午进一步检查涉事安全带后，发现锁扣内部被一张锡纸阻碍正常运作，正循有人蓄意破坏安全带方向调查，公司将报警处理。
据了解，一名40岁男乘客今早约11时许，乘坐城巴往苏屋邨方向，途经长沙湾道准备下车时，发现座位安全带卡住无法松绑，司机停车协助期间关掉空调，导致乘客感到不适。司机最终报警处理，警方、消防及救护员到场后，由消防员协助解除安全带，乘客因身体不适被送往明爱医院治理。
相关报道：男乘客搭巴士戴安全带 无法解开被困逾45分钟 城巴致歉：将调查故障原因
最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
2026-01-28 17:10 HKT
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
2026-01-28 18:15 HKT
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
2026-01-28 13:50 HKT