香港海关积极开拓「认可经济营运商」版图 与卡塔尔深入讨论互认安排进程

继去年6月与沙特阿拉伯海关签署「认可经济营运商（AEO）」互认安排后，香港海关继续积极向中东地区开拓AEO版图，展开与卡塔尔海关联合认证工作，为落实双方AEO互认安排，迈出重要一步。

海关贸易关系及公共传讯科高级参事李志铭，上周二至四（1月20至22日）率领代表团，与卡塔尔海关事务助理主席Talal Al-Shaibi及其AEO团队会面，并深入讨论落实互认安排的进程。

其后，代表团亦参观了两间卡塔尔AEO公司，分别为GWC Logistics及QLife Pharma1并进行联合认证工作，以深入了解卡塔尔AEO计划的认证准则。