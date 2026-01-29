O记一连三日全港大反黑 突击多区罪案黑点 拘206人检大批武器

警方有组织罪案及三合会调查科（O记）联同各总区人员于1月26至28日，在全港各区展开代号「逸影」的反罪恶行动，以打击暴力罪案及三合会相关活动，突击搜查全港多个罪案黑点及怀疑非法场所，拘捕206人（15至71岁）。

被捕人包括56名本地男子、37名本地女子、4名内地男子、5名内地女子、72名非华裔男子、30名非华裔女子及2名非华裔男童，其中一名被捕人为非法入境者。各人罪名包括「经营赌博场所」、「在赌博场所内赌博」、「贩运危险药物」、「经营毒窟」、「藏有攻击性武器」、「藏毒」、「非法集结」、「伤人」、「殴斗」、「刑事毁坏」、「无牌管有枪械」、「串谋诈骗」、「盗窃」、「未经准许而入境及留下」、「违反逗留条件」、「无牌售卖酒类饮品」、「在没有领有酒牌的处所饮酒」及「以欺骗手段取得财产」等。

警方亦检获约20万元现金、约1.3公斤怀疑氯胺酮、1.2公斤怀疑霹雳可卡因、2公斤怀疑「Happy粉」、868粒怀疑摇头丸、30克怀疑冰毒、68粒依托咪酯烟弹、约100克怀疑大麻花、5把牛肉刀、一个铁莲花、一支棒球棍、一支伸缩棍、两支电枪及21部钓鱼机等。

警方重申，打击三合会活动是警务处处长首要行动项目之一，人员会继续加强情报搜集以及适时作出重点执法行动以打击暴力罪案、三合会相关活动及其收入来源。