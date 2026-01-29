「青年防骗守护平台」开幕 周一鸣：守护青少年 提升防骗意识

警务处及香港青年协会(青协)今日(29)为联合成立的「青年防骗守护平台」举行开幕典礼，并首办「青年防诈骗论坛」，活动旨在促进跨界别合作，加强青少年的防骗工作。

警务处处长周一鸣在开幕典礼致辞指出，骗案已成为全球共同面对的挑战，受害人由成年人延伸至青年群体。警方几乎每日接获涉及学生的骗案，单在2025年，已有超过2500名大专学生受骗，总损失超过三亿元。部分青少年警觉性不足，除成为受害者，也可能被骗徒利用，参与收款、转帐或联络等非法活动，因而卷入诈骗案被捕。

周一鸣强调，防骗工作刻不容缓，「青年防骗守护平台」的成立，旨在体现跨界别防骗、守护青年的共同使命。平台汇聚执法机关、社福机构、金融及支付机构、 学术界等多方力量，共同在教育、支援、研究等层面应对青年面对的骗案风险，致力将防骗工作由被动回应提升为主动守护，实现「YOUTH-NO-SCAM」的愿景。他感谢各方对平台的支持响应，期望透过平台的成立，能更好守护青少年，提升他们的防骗意识和能力。

平台由警方与青协联合成立，获大湾区共同家岗青年公益基金资助，邀请来自不同界别的机构和专家加入顾问团。平台的工作主要涵盖三大方向，包括将警方识别的相关个案转介予青协，以提供专业支援;举办多场中学校园工作坊、家庭教育讲座、推出以学生为对象的防骗教育宣传短片;以及进行问卷调查及个案研究，并在完成后发表《青年防骗年度报告》。

除周一鸣外，开幕仪式主礼嘉宾亦包括香港青年协会总干事徐小曼、大湾区共同家园青年公益基金行政总裁杨彬、香港金融管理局助理总裁陈景宏、AlipayHK 风险管理主管曾云辉、犯罪学专家黄成荣教授，以及天主教鸣远中学校长周黎明。

同日举行的「青年防诈骗论坛」汇聚超过50位来自政府、社福机构、金融及支付机构、学术界的专家及决策者担任讲者与嘉宾，逾330名来自10所大学及中学的师生出席。论坛进行多场专题演讲及讨论，议题涵盖最新诈骗手法、常见陷防与应对策略、诈骗者的心理特征及行为模式、提供予受害者、涉案青年及其家人的支援服务与预防策略等;并设有与青年代表的交流环节。