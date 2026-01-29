男乘客搭巴士戴安全带 无法解开被困逾45分钟 城巴致歉：将调查故障原因

巴士安全带新法例1月25日正式生效，乘客坐巴士时，若座位设有安全带，必须强制佩戴，否则即属违法。今日（29日）一名男子乘搭城巴前往长沙湾，惟下车时未能解开安全带，最终要消防到场协助解困，扰攘逾45分钟。

事件发生于早上11时28分，警方接获一名巴士司机报案，指一名40岁男乘客在长沙湾深水埗运动场外准备落车时，未能解开安全带及感到不适。消防接报到场协助解困，最终男子清醒由救护车送往明爱医院治理。据了解，司机停车协助期间关掉冷气，导致乘客感到不适，感到头晕。

消防人员慢慢松开安全带，露出空间让陈先生离开，照片亦见安全带仍在座位上扣好。《东张西望》图片

陈先生向《东张西望》提供当时照片，指有多名消防员协助救援。《东张西望》图片

事主陈先生向《东张西望》表示，事发时他由将军澳乘坐城巴路线「795X」前往长沙湾上班，并遵守法例使用安全带，惟他准备下车时，发现未能解开安全带，感到非常徬徨，只能求助其他乘客帮忙通知车长。他指巴士没有开冷气，加上安全带很紧，所以感到头晕，最终自己被困超过45分钟，消防员慢慢松开安全带，露出空间让他离开。

城巴回复《星岛头条》表示，早上约10时城巴一辆795X号线往苏屋方向的巴士，车长接获乘客报告，指其中一条安全带未能解开。车长随即按照既定指引，安排巴士停靠最接近的长沙湾昌华街巴士站跟进。车长向车务控制中心报告事件后，该名乘客在消防人员协助下离开座位。

消防处指，今早11时27分接报，消防出动3辆消防车、一辆救护车、一辆救护电单车，合共16名消防员及4名救护员到场处理事件。

城巴：检查涉事安全带 调查故障原因

城巴指高度关注事件，将检查涉事安全带，调查故障原因，并就事件对乘客乘车体验及行程受影响致歉，公司已即时作出指示，加强对车队安全带的检查工作，以确保其处于良好状态。为配合安全带新规定实施，城巴正进行一项安全带专项检查，目标在短期内完成对全车队逾1700辆巴士每条安全带的深度检查。此外，本公司已将安全带性能的各项测试项目纳入巴士每月例行检查，以监测安全带使用率提升后的状况。