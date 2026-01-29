澳门65岁港汉涉纵火被捕 疑扔未熄烟头入垃圾桶酿火警

澳门一名65岁姓杜香港无业男子，周二（1月27日）上午10时许，手持香烟途经友谊大马路一处行人道时，涉嫌随手将未熄的烟蒂丢入垃圾桶内，引致垃圾桶冒烟起火被焚毁，周边熏黑，附近花圃植物也被波及。

澳门司警接报调查后，昨日（1月28日）中午在关闸口岸拘捕涉案港汉。其后，澳门司警落案控以港汉纵火罪，案件今日（1月29日）上午移送检察院侦办。