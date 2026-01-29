Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

往澳门内河船载走私货 海关检药剂制品及美容针剂等 市值逾$5600万

更新时间：12:27 2026-01-29 HKT
发布时间：12:27 2026-01-29 HKT

海关侦破利用内河船走私的案件，在一艘准备前往澳门的内河船上，检获市值超过5,600万元的未列仓单货物；包括药剂制品、美容针剂及烟草产品等。海关相信走私分子是为了逃避相关货物的进出口管制及税款，正调查货品的来源及目的地，不排除稍后有人被捕。

案发于上周三（21日），海关海关区域巡逻船在烂角嘴对出水域，截停一艘正前往澳门的内河船。人员登船调查，发现船舱内载有大量散装货物，于是即场要求船员出示载货仓单时，惟对方只能提供粗疏简陋的文件。人员其后将涉事内河船押送到位于屯门的海关船队基地，以进行更深入搜查，发现船仓内的大量货品均未列仓单。

人员随后将案件交由有组织罪案调查科跟进。调查显示，检获的该批货物报称是红酒、护肤品和保健品等，但人员经点算后，发现大量未列仓单货品混杂在已报关的货品内，当中未列仓单的货品包括药剂制品、美容针剂、烟草产品、烟弹、手提电话、手表、屏板电脑及名牌服饰等，市值超过5,600万元。。

海关有组织罪案调查科特别调查第一组调查主任胡雪儿称，相信走私分子的目的，是为了逃避相关货物的进出口管制及税款。以涉事药剂制品为例，进出口相关货品要向相关部门取得许可证，同时根据资料，将烟草产品出境澳开需要缴付税款。

胡雪儿又称，检获的药剂制品和美容针剂，包装上均标有第一部毒药成分。海关呼吁市民，切勿购买及使用来历不明的药剂制品和美容针剂，海关会调查今次案件的货品来源和目的地，不排除会有人被捕。 

