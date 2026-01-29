泰国来港航班旅客被偷外币 同日出境行李藏弹簧刀 2男被捕

警方表示，机场警区昨日（28日）接获报案，指一班由泰国飞往香港的航班上，一名香港旅客将手提行李放在座位上方的置物柜，其后发现手提行李内的现金不翼而飞。人员接报到场，经初步调查后以涉嫌盗窃拘捕一名38岁的内地男子。调查显示，该名男子疑盗取该名受害人外币现金，共约值7,000元港币，他正被扣留调查，案件交由机场警区刑事调查队第6队跟进。



另外，同日机场警区亦接报，指机场保安人员为出境行李作出安全检查期间，发现有手提行李内藏有违禁物品，而该件手提行李属于一名打算前往北京的60岁香港男子。人员接报到场，发现涉事手提行李内藏有一把弹簧刀，该名男子涉嫌违反《航空保安条例》被捕，他已获准保释候查。案件交由机场警区刑事调查队第2队跟进。