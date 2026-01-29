珍惜生命｜顺利邨48岁男子高处堕下 当场不治

今日（29日）凌晨1时50分，警方接获顺利邨利祥楼保安报案，指一名男子倒卧于大厦对开地面，怀疑从高处堕下。

警方及救援人员到场，证实48岁姓黄男子已当场死亡。初步调查显示，相信事主从大厦一走廊堕下。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸确定，案件列作「有人从高处堕下」处理。