珍惜生命｜顺利邨48岁男子高处堕下 当场不治
更新时间：05:40 2026-01-29 HKT
发布时间：05:40 2026-01-29 HKT
今日（29日）凌晨1时50分，警方接获顺利邨利祥楼保安报案，指一名男子倒卧于大厦对开地面，怀疑从高处堕下。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
警方及救援人员到场，证实48岁姓黄男子已当场死亡。初步调查显示，相信事主从大厦一走廊堕下。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸确定，案件列作「有人从高处堕下」处理。
