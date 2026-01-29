珍惜生命｜顺利邨中年汉走廊堕下 当场不治
今日（29日）凌晨1时50分，警方接获顺利邨利祥楼的保安员报案，指一名男子倒卧于大厦对开地面，怀疑他从高处堕下。
救护员到场，证实男子已当场死亡。警方没有检获遗书，经初步调查证实死者是48岁姓黄男子，并知悉事主有精神病纪录，相信他从大厦一走廊堕下，死因有待验尸确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
