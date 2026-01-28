$610万白银藏年货食品罐内 海关揭出境私家车涉走私 司机乘客同被捕

贵金属近期成为全球投资焦点，白银价格更屡创新高，升幅惊人，在内地更掀起抢购潮。海关昨日（27日）在香园围口岸侦破一宗陆路边境贵金属走私案，在一辆出境私家车内发现219公斤白银，市值约610万元，并拘捕内地男司机及一名乘客。

海关昨日下午3时25分左右在香园围管制站截查一辆出境私家车，并在车尾箱内发现3个大小不一的纸箱。当时车上有一名男乘客，他向海关表示纸箱内装有在香港购入、准备运往内地庆祝农历新年的贺年食物，包括奶粉、曲奇及蛋卷，并提供一张相关收据以作证明。

海关调查期间发现纸箱异常沉重，平均一个纸箱重70公斤，于是进行X光检查，惊见X光影像的密度非常高，于是逐一打开检查。海关于4罐奶粉、6罐曲奇及6罐蛋卷中检获219公斤白银，市值约610万元。

海关指，不法分子走私的白银主要呈两种形状，分别是砖状及粒状。以报称装有奶粉的纸箱为例，被装有白银的铁罐，其X光影像呈现黑色，与平常装有食物的X光影像并不相同。海关随即打开奶粉罐检查，发现罐上的钖纸包装已被打开，里面放有由透明胶纸包裹的白银。

海关随即拘捕车上的内地男司机及一名男乘客，并将案件交由海关有组织罪案调查科跟进。海关指不法分子将走私物品放在正当食物罐内，非常花心思，相信有人利用农历新年将至的时机，以带年货回乡作籍口，用食物作掩饰，企图误导海关以减少截查，希望走私高价值的白银回内地。

白银价格暴涨 可逃避$80万元税款

海关续指国际贵金属的价格上升，其中白银的价格录得显著升幅，令不法分子有更大诱因走私贵金属，出口谋利。以今次检获的白银为例，如不法分子成功走私回内地，将可以逃避约80万元税款。

被捕二人将共同被控一项「以企图输出未列仓单货物」罪，将于明天（29日）在粉岭裁判法院提堂。