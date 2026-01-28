Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全带│马鞍山九巴86K疑遭剪断安全带 警列刑毁跟进

更新时间：19:25 2026-01-28 HKT
发布时间：19:25 2026-01-28 HKT

巴士安全带新法例1月25日正式生效，乘客坐巴士时，若座位设有安全带，必须强制佩戴，否则即属违法。今日（28日）马鞍山有巴士的安全带被人剪断。

事件发生于下午5时许，警方接获报案，指一辆86K九巴的安全带被人剪断，随即派员到场调查，暂时将案件列作「刑事毁坏」，交由沙田警区刑事调查队跟进，未有人被捕。

消息指，车长于下午3时45分驾驶86K由锦英苑开往沙田站，当时他巡车时未见有安全带损毁。至下午5时20分，他将巴士驶回锦英苑巴士总站时，有两名乘客告知他上层有两个座位的安全带被剪断，于是报警求助。

警方到场调查事件。读者提供
警方到场调查事件。读者提供
上层两个座位的安全带被剪断。读者提供
上层两个座位的安全带被剪断。读者提供
九巴86K往来沙田站及马鞍山锦英苑。曾志恒摄
九巴86K往来沙田站及马鞍山锦英苑。曾志恒摄

翻查资料，86K九巴来往锦英苑及沙田站，途经马鞍山市中心、耀安邨、富安花园、亚公角、石门。 

