警破葵涌公屋毒仓检$1200万毒品 夫妇为揾快钱涉贩毒被捕

警方昨日（27日）在葵涌捣破一个公屋毒品储存仓并拘捕一对夫妇，检获16公斤可卡因砖和50克大麻毒品，市值约1200万元。警方经调查后相信被捕人想「揾快钱」而被招揽为犯毒集团傀儡，担任毒品储存仓仓主及派货员。

葵青警区特别职务队根据情报搜集及深入调查，昨日在葵涌区展开反毒品行动，于一个位于葵涌区公共屋邨单位外截查一名可疑男子，并在其手持的橙色环保袋中搜出一砖可卡因。警方押解被捕男子返回其住所进行搜查，人员在单位内发现一名女子，并在一间黑色背囊内检获13砖可卡因及6包大麻毒品。警方随即以涉嫌「贩运危险药物」拘捕二人，案件将交由葵青警区重案组第一队跟进。

葵青警区特别职务队督察黎可淇指被捕男子32岁，报称清洁工人，而被捕女子同为32岁，报称售货员，二人为夫妇关系，现正被警方扣查。警方初步相信被捕人想「揾快钱」而被犯毒集团招揽成傀儡，担任毒品储存仓的仓主，兼任派货员的角色。据悉，被捕人每派一次货，可获4000至5000元酬劳。

另外，警方指被补人利用公屋单位作毒品储存仓库，企图掩饰及逃避警方追查，提醒市民以公屋单位进行贩毒等不法活动，属于滥用公屋，可被立即终止租约，更会连累同住家人。警方稍后会将案件转介相关部门跟进。

