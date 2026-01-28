警新界南放蛇打击白牌车 两私家车司机被捕

新界南总区交通部今日（28日）进行打击非法载客取酬（俗称「白牌车」）的行动。人员乔装乘客，分别登上两辆私家车前往青衣，到达目的地后，两名51至55岁的本地男司机被捕，涉嫌「非法出租或取酬载客」及「没有有效第三者保险而使用车辆」。他们已获准保释候查，须于二月下旬向警方报到，涉案的两辆私家车已被扣留作进一步检验。

警方呼吁市民应选用合法的公共交通工具，并强调若车辆用作非法载客，其第三者保险可能即时失效，一旦发生意外，乘客及其他道路使用者将失去应有保障。

警方重申，根据香港法例第374章《道路交通条例》，私家车必须领取相关出租汽车许可证，方可合法载客取酬。首次定罪最高可处罚款1万元及监禁6个月；再次定罪最高可处罚款2.5万元及监禁12个月。涉案车辆亦可被暂吊销牌照及扣押不超过6个月。

涉案的两辆私家车已被扣留作进一步检验。杨伟亨摄