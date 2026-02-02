扮假结婚骗局｜「扮假结婚」同属串谋欺诈 大律师警告：最高可判监14年

「扮假结婚」参与者虽然没有正式注册结婚，但同样涉及严重罪行，有大律师指出，参与的香港「配偶」一旦被捕及被判罪成，会面临最高14年监禁的刑罚。

大律师陆伟雄表示，「扮假结婚」是假结婚不法活动的变种骗局，目的是骗取假结婚内地参与者的中介费，本地参与者只需假装完成「结婚」程序，无需被虚假婚姻捆绑，或成为吸引港人参与的诱因。他强调，参与上述行为即协助欺骗他人，可构成串谋欺诈，最高可被判处监禁14年，内地当局亦可追究相关刑责。

陆伟雄提醒，即使不法份子声称参与「扮假结婚」没有后果，市民切勿相信，因为一旦参与，便会成为骗案的共犯。

律师陆伟雄表示，「扮假结婚」可构成串谋欺诈，最高可被判处监禁14年。 资料图片

至于假结婚不法活动，根据现行香港法例，任何人士向入境处职员作出虚假申述属违法，一经定罪，最高罚款15万元及入狱14年，协助及教唆者同罪；任何人士为促致达成婚姻或取得关于结婚的证明书或许可证，明知而故意作出虚假誓言或作出或签署虚假声明、通知或证明书乃属违法，最高可被判处监禁7年及罚款；假结婚同样涉及串谋欺诈，最高刑罚为监禁14年。

入境处早前表示，从过去案例所见，参与假结婚的港人往往会与「配偶」失联，若日后想真正结婚，却因难以办理离婚手续，导致个人身份绑定于这段虚假婚姻当中，带来长期困扰。

此外，假结婚参与者除了随时面临刑事检控，亦要面对其他风险，例如离婚手续费时失事，以及潜在的赡养费及财产分配责任。

再者，假结婚不法集团通常向非本地假配偶收取约10至15万元费用，并声称以8至10万元报酬吸引香港居民参与，但实际上大部分参加者最终只得到数千至数万元报酬，不法份子从中赚取大额利润。

犯罪集团会为假结婚参与者准备生活照。 资料图片