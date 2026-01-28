涉虚报工作经验 串谋欺诈机电署发注册电工牌照 20人遭廉署起诉

廉政公署贪污调查揭发有人以不法手段申请注册电工牌照，藉虚报工作经验误导机电工程署机电署发牌，并采取代号为「烽火台」的执法行动，拘捕多名人士。经深入调查及征询法律意见后，廉署一连两日（1月27日及28日）分三宗案件起诉20人多项串谋欺诈罪名。

首宗案件被告为封德立，59岁，建一电力及室内设计公司东主，以及17名电工，年龄介乎37至66岁。封德立被控共26项串谋欺诈罪名，违反普通法；其余被告则各被控其中一项罪名。

该17名电工为温炳雄、容友谅、麦国华、卢嘉亮、林壮复、邓志豪、欧西庆、冯锐、黄杰瑜、李伟康、劳源益、方肇宏、文伟洛、许日舜、钟志诚、许骏铭及陈俊英。各被告均获廉署准予保释，以待明日（29日）在观塘裁判法院应讯。控方稍后会申请将案件转介区域法院答辩。

另外两名电工罗伟明及叶文林，分别61岁及39岁，则各被控一项串谋欺诈罪名。二人亦获准保释，明日分两宗案件在观塘裁判法院答辩。

任何在本港进行电力装置工作的人士，必须向机电署注册成为注册电业工程人员。注册证明书共分为五级，当中A级证明书(即俗称「电工A牌」)为入门等级资格，申请人需符合多项要求，包括具备最少五年电工的工作经验。申请人向机电署提交申请表格时，须附上相关工作经验的书面证明，以供署方评核。

于2018年10月至2024年10月案发期间，建一电力为有意申请「电工A牌」的人士开办收费培训课程。涉案19名电工当时向机电署申请「电工A牌」，并分别为建一电力培训课程的学生，或经他人介绍予封德立。

控罪指封德立涉嫌与同案17名电工及他人串谋诈骗机电署，向机电署讹称该等电工曾受雇于建一电力或另外七间工程公司并从事与电工相关的工作，从而诱使机电署向该17名电工核准及发出「电工A牌」。罗伟明及叶文林则涉嫌以类似欺诈手段，与他人串谋诈骗机电署向二人核准及发出「电工A牌」。

廉署称，调查发现，封德立是建一电力及另外两间涉案工程公司的东主。他涉嫌协助涉案电工伪造五年电工经验的工作证明文件，以便他们向机电署申请注册「电工A牌」。机电署在廉署调查案件期间提供全面协助，并已吊销涉案申请者的相关注册牌照。

廉署发言人提醒公众，透过诈骗等不法手段向政府或发牌机关申请牌照，属严重罪行，市民切勿以身试法。因应个案揭示的舞弊风险，廉署就机电署的电业承办商和工程人员注册及监管程序已完成防贪审查研究。目前机电署正落实廉署的建议以减低相关程序的贪污风险。廉署亦持续与机电署合作提升业界的诚信，包括加强防贪教育，以杜绝不当行为。