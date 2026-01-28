Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「国际海关节」陈茂波陈子达主礼 主旨竭诚守关衞家国 机智执法护社群

更新时间：14:27 2026-01-28 HKT
发布时间：14:27 2026-01-28 HKT

香港海关昨日（27日）在香港会议展览中心举行2026年「国际海关节」酒会，并由财政司司长陈茂波及海关关长陈子达主礼。今年，世界海关组织将「国际海关节」的主题定为「竭诚守关衞家国，机智执法护社群」，旨在彰显海关秉持使命、致力打击罪案，保障国家安全与社会繁荣。

财政司司长陈茂波赞扬香港海关在便利通关、执法保安及保障市民福祉方面担当重要角色。他表示，面对地缘政治、科技变革及供应链重塑，香港作为国家的「南大门」，贸易格局正经历深刻变化；香港作为「超级联系人」及「超级增值人」，将同时迎来新机遇与新挑战。

陈茂波指出，面对新形势，香港海关须继续与时并进，善用科技提升执法效能；同时加强与海内外伙伴的协作，为推动国际海关合作贡献更大力量。

陈子达在致辞中提到，现时人工智能正为日常生活带来深远的变革，而香港海关亦积极应用创新科技加强贸易便利化和巩固口岸安全，以促进经济发展和全面保障社会稳定。他又赞扬同僚的专业表现，致力以卓越的执法成效提升公众福祉。他重申，香港海关会继续努力不懈，成为现代化、高效且具前瞻性的精锐执法部队。

香港海关在1987年加入世界海关组织，「国际海关节」自此成为香港海关的年度盛事。陈茂波亦于会上颁发世界海关组织嘉许状予香港海关人员和合作伙伴，表扬他们在与国际海关节主题相关的不同海关事务上所作出的杰出贡献。

超过300名嘉宾出席是次酒会，包括香港特别行政区政府官员、行政会议成员和立法会议员、中央人民政府驻港机构及内地和澳门海关代表、多国驻港使节、外国海关专员，以及私人机构代表等。

