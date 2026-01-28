主教山僭建｜地政总署再清大批杂物 主持人「芳姐」未现身 街坊续打乒乓波

深水埗主教山霸占官地风波持续，附近一带山坡长期被非法开垦僭建，有人占用官地设置乒乓球枱、健身器材及神坛，甚至搭建「毛泽东文化馆」。今早（28日）地政总署再度联同食物环境衞生署到场清理杂物，包括拆走部分铁架及器材等，期间自称管理该处的「主教山体育会」主席李兰芳未有现身。她出席电台节目声言居民「没有地方玩」，又自称「为人民服务」，惟有街坊直指现场违法占地的情况猖獗，有当区区议员亦认为霸占官地始终是违法，相关违法构筑物的规模亦很大，应予取缔。

地政总署早前在主教山现场贴出通告，限令本周一（26日）前清场，毛泽东雕像须在2月9日前搬离。署方自周一拆除限期后，多次联同食环署到场巡查及清场。至今早，地政总署再度联同食环署人员到场清理杂物。有街坊表示，他们亦协助人员进行清理，期间人称「芳姐」的李兰芳未有出现。职员清理足足3个小时，其中包括「毛泽东文化馆」内的大批物品被清走，分别有铁架、健身器材及画作等，被清走的杂物最少装满一个货斗。

《星岛头条》记者于今日下午到场所见，毛泽东雕像暂时仍然保留，被占用的山坡、石壆及护土墙等地方，可见被人喷上「为人民服务」、「体育运动增强人民体质」及「人民万岁」等字句。现场摆放多张乒乓球枱，有人正在打乒乓球，似乎未受政府指示要清场所影响。

自称管理该处的「主教山体育会」主席李兰芳于今早出席商台节目，直认不讳占用官地搭建的行为属于违法，但她声言街坊欠缺康体设施，自称她只是「为人民服务，为普罗大众服务！」不过，深水埗区议员陈国伟在同一节目则指出，无论出发点如何，霸占官地都是违法，现场这些构筑物的规模很大，也涉及不同地方，因此政府当局逐批处理，也是合理做法。

有个别到来使用设施的居民，则希望可以保留相关健身设施。谭先生称：「拆就唔好喇，街坊街里喺度玩，呢度咁好环境，等啲市民有啲地方去吓嘛。」他又形容：「当咗呢度第二头家，拆咗冇咗去处。」另一名曾女士亦指：「娱乐吓，（清晒）最好唔好啦」、「日日上嚟行、上嚟睇，好开心。」