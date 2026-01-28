Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

快艇偷运私烟来港 水警海关大屿山检市值290万私烟 扣涉案货车

突发
更新时间：14:16 2026-01-28 HKT
发布时间：14:16 2026-01-28 HKT

警方和海关怀疑近日有人在大屿山一带进行走私活动，经过深入调查及情报分析后，水警总区特遣队、港外警区特遣队、水警西分区、联同海关海域联合特遣队人员，昨晚（27日）在有关海域进行反走私行动。
 
行动中，人员发现一艘没有亮起航行灯的可疑快艇驶近翔东路近大蚝湾的岸边，同时有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上的货车上。人员随即采取行动，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港西面水域逃去。水警人员遂展开追截，惟涉案快艇最终逃离香港西面水域往内地方向驶去。
 
人员在涉案货车和岸边共检获64万支怀疑私烟，估计市值约290万元，应课税值约210万元。人员已扣查有关涉案货车。案件现正由相关部门人员继续跟进调查。
 
警方重申，买卖私烟属违法行为。《2025年控烟法例(修订)条例》已于去年九月十九日刊宪，涉及未完税烟草相关罚则由罚款100万元及监禁两年提高至罚款200万元及监禁七年。根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪,最高可 被判罚款200万元及监禁七年。

