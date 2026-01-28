大兴邨斩人｜房署曾向施袭男发警告信 安排事主一家紧急调迁

屯门大兴邨兴昌楼上周五（23日）发生伤人血案。60岁姓谭男住户，在走廊以一把长约30厘米的菜刀，袭击楼下姓谢一家三口邻居，四人俱送院治理。警方以涉嫌伤人拘捕谭男，暂控他三项伤人罪，并于24日在沙田裁判法院提堂。房屋署今日(28日）回应事件，证实自去年8月已介入及协助调停两户矛盾，曾向施袭住户发警告信。伤人事件后正为遇袭住户安排临时住所及紧急调迁。

事发于1月23日早上7时半，屯门大兴邨兴昌楼一名60岁姓谭男住户，在走廊以一把长约30厘米的菜刀，袭击楼下姓谢一家三口邻居。警方接报赶至时，施袭男子已被一众街坊制服，惟46岁谢姓男户主手指及颈膝受伤、44岁姓马妻子右手前臂被割伤、10岁女儿因夺刀亦双手受伤淌血，施袭谭男亦手部受伤，四人清醒被送往屯门医院治理。

相关新闻：大兴邨斩人｜楼上恶邻曾钻穿地板淋臭液被捕 惟未悔改终酿血案 街坊犹有余悸

相关报道：屯门大兴邨恶汉挥菜刀斩邻居 一家三口浴血包括10岁女 疑冷气「倒汗水」积怨半年

房屋署就该宗伤人案今早（28日）作出回复，发言人指十分关注该伤人事件，事件发生后，该署职员即时联络受伤家庭作出慰问，并正为他们提供适切协助。房屋署对一切的暴力行为绝对不能接受，并予以强烈谴责 ，会严肃跟进在公共屋邨发生的违法暴力个案，若相关个案抵触租约条款，会考虑向违法租户发出迁出通知书。

发言人指，施袭男子居于受伤家庭的楼上单位。去年8月15日，该租户首次投诉居于楼下单位的受袭家庭因使用冷气机而导致其单位地板出现冷凝水。在收到投诉后，屋邨办事处职员立即到双方单位视察，确认冷凝水情况仅出现在楼上单位的小部分地方，而且情况并不严重。屋邨办事处职员并为楼上租户提供吸水毛巾及小型吸湿器，以帮助吸走地面湿气，令冷凝水的情况有所改善。

其后，该署于同年8月19日接获楼下单位租户投诉，指楼上租户损坏地台，令楼下单位的天花亦出现约一厘米直径的小孔洞，楼下租户已自行报警处理，屋邨办事处职员知悉事件后，全力配合警方调查，同时房屋署职员亦到楼下单位向租户作出慰问，并协助清理由孔洞跌下的小量砂砾。

由于受损小孔只有一厘米直径，属非常轻微损毁，而且十分容易修补，屋邨办事处翌日便已完成修补工程，事发后，楼上租户表现悔意，并且承诺不会再犯，屋邨办事处职员考虑到该租户只是一时冲动及初犯，基于情理法兼备的考虑下，决定给予一次改过机会，所以不追究楼上租户破坏公物一事。虽然该署并没有就破坏天花事件进一步追究，但就事件向该租户发出警告信，并严肃警告租户日后若再次违反租约规定，该署会考虑收回单位。

尽管冷凝水问题持续得到改善，楼上租户仍有向屋邨办事处作出有关投诉，每次职员都有到双方单位了解及处理。在持续提供适切协助后，在12月初最后一次探访中，楼上租户向职员表示已一段时间无冷凝水问题，职员无需再家访他。在8至12月期间，办事处职员合共到楼上单位进行15次家访，期间楼上租户一直能与职员保持正常沟通，情绪稳定，最终冷凝水问题在职员努力协助下亦得以解决。

楼下单位租户在去年9月曾向邨办表示怀疑受到楼上单位租户骚扰。因应这个情况，屋邨办事处职员随即与楼下租户讲解和商讨调迁安排，并于2025年12月上旬通知租户可拣选单位，但租户于2026年1月上旬回复房屋署表示不欲参与拣选安排。伤人事件发生后，该署同日已再次联络租户，目前正为他们安排临时住所及紧急调迁。