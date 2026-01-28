Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食环署清洁工车祸亡 「邵氏基金会紧急支援基金」捐出3万元善款

突发
更新时间：08:05 2026-01-28 HKT
发布时间：08:05 2026-01-28 HKT

去年除夕在油麻地遭遇车祸身亡的食环署清洁女工，其丈夫因曾遭遇严重工业意外无法工作，需由儿子独力承担后事及家庭经济开支，亟待援手。邵氏基金会、星岛新闻集团合作的「邵氏基金会紧急支援基金」近日捐出善款，帮助两父子解决燃眉之急。

相关新闻：油麻地除夕夺命车祸 食环署清洁女工挨重型货车撞毙 六旬司机涉危驾被捕

曾先生签收善款后感谢邵氏基金会和星岛新闻集团。黄文威摄
曾先生签收善款后感谢邵氏基金会和星岛新闻集团。黄文威摄

57岁食环署二级工人李海英生前与丈夫及儿子同住，家庭开销由她和儿子共同承担。姓曾儿子表示，父亲早前因工业意外导致行动不便及失去工作能力，要定期到医院覆诊，亦要长期插尿喉及接受日常护理，需母亲下班后照顾。及至母亲因车祸丧生后，他打算定期聘请护理员照料父亲，开支将增加不少，加上政府方面的死亡恩恤金及相关补偿仍在处理中，同时要在本月底为母亲举办丧礼，个人收入不足以应付，故此面临巨大经济压力。

相关新闻：油麻地除夕夺命车祸｜女死者为食环署二级工人 当时正运送垃圾 署长深表哀痛

食环署二级工人李海英被货车撞毙，现场遗下运送垃圾的手推车。资料图片
食环署二级工人李海英被货车撞毙，现场遗下运送垃圾的手推车。资料图片

为协助曾氏父子度过难关，邵氏基金会、星岛新闻集团合作的「邵氏基金会紧急支援基金」捐出3万元善款，曾先生签收后表示感激。

李海英生前隶属油尖区环境衞生办事处，负责街道清洁工作。去年12月31日晚上，她在油麻地广东道一带运送垃圾至窝打老道与渡船街交界期间，突遭途经货车撞倒，送院后抢救不果。

记者 黄文威 李建人

