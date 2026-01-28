油尖警区联同入境事务处人员昨日（1月27日）在区内展开代号「冠军」（CHAMPION）的打击非法劳工及扫黄行动，突击搜查区内多个地点，共拘捕30人。

行动中，人员拘捕26名内地女子、1名内地男子、2名外籍女子及1名本地男子，年龄介乎18至57岁，分别涉嫌「逾期居留」、「违反逗留条件」及「雇用不可合法受雇的人」。所有被捕人现正被扣留调查，部分被捕人稍后将交由相关部门跟进。

警联同入境处油尖反黑工及扫黄 拘捕30人。警方图片

警方表示，根据香港法例第115章《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士，不得接受有薪或无薪的雇佣工作，亦不得开办或参与任何业务；一经定罪，最高可被判罚款50,000元及监禁3年。

警方指，雇主如雇用不可合法受雇的人，而该人属非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可被判罚款500,000元及监禁10年。任何人违反对其有效的逗留条件，一经定罪，最高可被判罚款50,000元及监禁2年。