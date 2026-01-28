Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警联同入境处油尖反黑工及扫黄 拘捕30人

突发
更新时间：02:25 2026-01-28 HKT
发布时间：02:25 2026-01-28 HKT

油尖警区联同入境事务处人员昨日（1月27日）在区内展开代号「冠军」（CHAMPION）的打击非法劳工及扫黄行动，突击搜查区内多个地点，共拘捕30人。

行动中，人员拘捕26名内地女子、1名内地男子、2名外籍女子及1名本地男子，年龄介乎18至57岁，分别涉嫌「逾期居留」、「违反逗留条件」及「雇用不可合法受雇的人」。所有被捕人现正被扣留调查，部分被捕人稍后将交由相关部门跟进。

警联同入境处油尖反黑工及扫黄 拘捕30人。警方图片
警联同入境处油尖反黑工及扫黄 拘捕30人。警方图片

警方表示，根据香港法例第115章《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士，不得接受有薪或无薪的雇佣工作，亦不得开办或参与任何业务；一经定罪，最高可被判罚款50,000元及监禁3年。
警方指，雇主如雇用不可合法受雇的人，而该人属非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可被判罚款500,000元及监禁10年。任何人违反对其有效的逗留条件，一经定罪，最高可被判罚款50,000元及监禁2年。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年
突发
5小时前
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
14小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
11小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
6小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
9小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
14小时前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
6小时前
六合彩｜连续两期无人中 头奖一注独中赢1900万 即睇50最旺号码！
六合彩︱1900万头奖结果出炉 入嚟对冧把！
社会
5小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
5小时前
01:37
撞车党｜警审视30宗涉新型碰瓷党个案 最高索偿金额达$80万 暂无人被捕
突发
6小时前